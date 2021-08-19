Тамбов, 19 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Тамбовская область в течение ближайших трёх лет получит из федерального бюджета самые большие субсидии в Центральном федеральном округе на поддержку муниципальных театров. Об этом сообщил сегодня, 19 августа, первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов на заседании регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». По его словам, это результат работы губернатора Александра Никитина и всех партийцев на местах.

Tambov.gov.ru Заседание регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Тамбовской области

Тамбовские власти уделяют особое внимание развитию сферы культуры в регионе. Губернатор Александр Никитин использует все возможности, чтобы привлечь в эту отрасль не только областное и муниципальное, но и федеральное финансирование.

На заседании регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», которое проходит 19 августа в Тамбове, первый вице-губернатор Олег Иванов сообщил о том, что Тамбовская область в ближайшие три года получит значительную господдержку муниципальных театров в виде федеральных субсидий. По его словам, министерство культуры России распределило межбюджетный трансферт между субъектами Российской Федерации на 2022 и плановый период 2023—2024 годов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек. Тамбовская область получит на эти цели в 2022 году 33,6 млн рублей, в 2023 году — 39,4 млн рублей, в 2024-м — 42,3 млн рублей, что является самым большим объемом субсидий в Центральном федеральном округе.

«Это результат работы главы региона Александра Никитина и всех партийцев на местах», — подчеркнул Олег Иванов.

В период с 2015 по 2020 годы расходы консолидированного бюджета Тамбовской области по разделу «Культура, кинематография» с учетом федеральной и региональной составляющих выросли на 34,6% и составили в 2020 году более 1,8 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 106,5 млн рублей, областного и местных бюджетов — более 1,7 млрд рублей. Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете области 2020 года составила 2,9%.