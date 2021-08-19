Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Компания Microsoft анонсировала обновлённую версию графического редактора Paint для Windows 11. Об этом 19 августа пишет издание vc.ru.

Ben Franske Microsoft

По данным СМИ, в редакторе изменится дизайн, а также расположение некоторых панелей меню. В обновлённом Microsoft Paint появится «тёмный режим».

Добавим, что Paint можно будет использовать как на сенсорных, так и на обычных устройствах. Редактор в скором времени появится у людей, тестирующих новую операционную систему.