Москва, 19 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. АвтоВАЗ с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю, сообщили 19 августа в пресс-службе компании.

Lada.ru Сборочный цех АвтоВАЗ

Отмечается, что АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в сообщении.

Завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме, уточнили в АвтоВАЗе.

Как сообщало ИА REGNUM, АвтоВАЗ готовит к премьере усиленную версию модели Lada Granta — полурамного грузовика «ВИС-2349 Гранта». На данный момент специалисты автопредприятия подготавливают авто к сертификации.

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