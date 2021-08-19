Иркутск, 19 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 19 августа провели рабочую встречу. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Иркутской области СекретарьСовета Безопасности России Николай Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев провели двустороннюю встречу

«На выездном совещании секретаря Совета Безопасности РФ в СФО были рассмотрены вопросы транспортной безопасности. В тоже время хочется обсудить темы, которые волнуют непосредственно Иркутскую область. Насколько мне известно, есть поручение Президента РФ по поводу переноса аэропорта. Какая сейчас ведется работа?» — спросил Николай Патрушев.

Глава региона отметил, что площадки, предложенные ранее, не были согласованы федеральными министерствами. Таким образом, правительство региона приняло решение пригласить консультанта, который поможет в решении вопроса.

«Авиационные происшествия последних десятилетий, в которых пострадали и погибли более пятисот человек, вынуждают нас искать другую площадку под размещение аэропорта. Наша задача — до конца года определиться с местом будущего строительства. Для нас очень важно провести анализ.

В этом нам поможет компания, которая имеет соответствующий опыт. Одним из вариантов под размещение аэропорта был определен населенный пункт Позднякова. По нему были выполнены проектные работы, но не пройдена экспертиза. Сегодня мы готовы устранить все замечания, чтобы получить согласования с федеральными ведомствами. Мы предполагаем до 2025 года согласовать и утвердить проект. Затем войти в федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» и начать строительство», — сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что предложения Иркутской области по переносу аэропорта поддерживает Росавиация.

«То, что процесс идет, и вы этим занимаетесь, очень важно. Но еще важнее, чтобы был результат. Будем надеяться, что вы завершите вопросы по согласованию с федеральными ведомствами, которые необходимо провести. Вы уже упомянули, что были человеческие жертвы, мы должны сделать все, чтобы этого избежать. Будем исходить из этого», — подчеркнул Николай Патрушев.

На встрече также обсудили вопрос оптимизации границы приаэродромной территории Иркутска. Напомним, согласно действующим границам седьмой подзоны, строительство жилья и социальных объектов должно быть ограничено в значительной части Иркутска и Иркутского района.

Еще одна тема двусторонней встречи Николая Патрушева и Игоря Кобзева — вопросы качества дорожных работ и безопасности дорожного движения.

«Мы с вами сегодня проехали по дороге, которая ведет из Иркутска на Байкал, к сожалению, есть участки, где состояние дороги неудовлетворительное. Увидел, что работы ведутся, но я думаю, что качество работ, которые там проводятся, должно быть более высокое», — подчеркнул Николай Патрушев.

Напомним, в этом году ремонт Байкальского тракта проходит на участке с 32 по 42 км. Также будет отремонтировано четыре моста, которые являются составной частью автомобильной дороги «Иркутск — Листвянка».

«Мы планируем продолжить капитальный ремонт Байкальского тракта. Рассчитываем на софинансирование из федерального бюджета. Для нас это очень важно, потому что данная дорога — это визитная карточка Иркутской области, это самая короткая транспортная магистраль к озеру Байкал. И наша задача — сделать дорогу максимально безопасной и удобной для местных жителей и туристов», — сказал игорь Кобзев.

Игорь Кобзев поблагодарил Николая Патрушева за участие в решении проблем региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года законопроект, позволяющий ввести в эксплуатацию дома в приаэродромных зонах, в частности, Иркутска, внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты.

Инициатива подготовлена в целях исключения на законодательном уровне риска отказа в воде в эксплуатацию уже строящихся объектов в субъектах РФ, по которым разрешение на строительство получено после 1 декабря 2020.

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