Черкесск, 19 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за все время пандемии 71 ребенок появился на свет в ковидных госпиталях, в том числе одна двойня. Состояние детей хорошее, ни у одного из них не подтвердился тест на наличие коронавируса, несмотря на то, что их матери были носительницами опасной инфекции. Такие данные привел 19 августа региональный минздрав.

Pixabay.com Новорожденный

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В настоящее время в гинекологическом отделении госпиталя, созданного на базе Черкесской городской больницы, оказывают помощь двум беременным женщинам и трем мамам после родов. В их лечении посредством телесеансов связи участвуют специалисты из федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Как отметили в минздраве, всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус оказались у 841 беременной. Из них 207 — потребовалась помощь врачей в ковидных госпиталях.