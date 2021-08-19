Пхеньян, 19 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В КНДР осудили модернизацию вертолетоносца ВМС Японии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Yamada Taro Вертолетоносец ВМС Японии «Идзумо»

В статье, опубликованной 19 августа, журналисты отметили, что Япония может использовать авианосец для нападения на соседние страны.

«Основные цели Японии — наша республика и соседние страны», — отмечается в статье.

По мнению ЦТАК, Япония стремится стать «нацией-агрессором, которая разрушит региональную и глобальную безопасность, а также человеческую цивилизацию».

Известно, что японский вертолетоносец «Идзумо» прошёл первый этап переоборудования под истребители F-35B в июне текущего года, второй этап модернизации запланирован на весну 2025 года.