Качество воды в Волге ухудшается – глава Чувашии
Чебоксары, 19 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Сохранить чистоту Волги и своими силами решить проблему с качеством воды региону не удастся. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаевв интервью «Аргументам и фактам».
Отвечая на вопрос о состоянии Волги, руководитель республики сообщил, что «очень сильно» оказали влияние «различные гидроэнергетические проекты».
Глава Чувашии также напомнил, что значительная часть федеральных средств направляется на водоснабжение и водоотведение при модернизации инфраструктуры на Волге. В том числе средства направляются на очистку стоков, которые сливаются в Волгу и её притоки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии разработана концепция развития систем водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено около 80% населения. Предварительно отмечалось, что для приведения их в нормативное состояние необходимо порядка 13 млрд рублей.