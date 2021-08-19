Чебоксары, 19 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Сохранить чистоту Волги и своими силами решить проблему с качеством воды региону не удастся. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаевв интервью «Аргументам и фактам».

Наталия Николаева ИА REGNUM Июль 2021 года. Волга в Козловском районе Чувашии

Отвечая на вопрос о состоянии Волги, руководитель республики сообщил, что «очень сильно» оказали влияние «различные гидроэнергетические проекты».

«И с точки зрения прикладного использования реки мы фиксируем, что качество воды ухудшается. Проблему эту одними силами Чувашии не решить», — заявил Олег Николаев, напомнив, что Волга является источником питьевой воды для многих регионов страны.

Глава Чувашии также напомнил, что значительная часть федеральных средств направляется на водоснабжение и водоотведение при модернизации инфраструктуры на Волге. В том числе средства направляются на очистку стоков, которые сливаются в Волгу и её притоки.

«И нам надо сделать это в ближайшие два — три года, чтобы сохранить чистоту реки, чтобы она не загрязнялась», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии разработана концепция развития систем водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено около 80% населения. Предварительно отмечалось, что для приведения их в нормативное состояние необходимо порядка 13 млрд рублей.