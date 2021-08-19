Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» отказался продавать норвежского полузащитника Матиаса Норманна в Англию. Об этом в Facebook написал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Fc-rostov.ru Матиас Норманн

По словам журналистам, руководство жёлто-синих отклонило предложения «Ньюкасла» и «Норвича» (английские профессиональные футбольные клубы) относительно Норманна. Однако за футболистом стоит понаблюдать, особенно в последние дни трансфера, уверен Романо.

https://www.facebook.com/fabrizioromanoherewego/posts/294459615814870

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2020 года «Ростов» был готов отпустить полузащитника сборной Норвегии Матиаса Норманна в топ-клуб Российской премьер-лиги за 17 млн евро. Действующее соглашение норвежца с «Ростовом» рассчитано до середины 2024 года.