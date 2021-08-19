Курск, 19 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Курской области 19 августа зарегистрировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 50 тыс. 90 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 45 тыс. 842 пациента, в том числе 95 — за последние сутки.

Скончались 1206 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.