Пенза, 19 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Пензенской области, опираясь на зарегистрированные в июле 2021 года цены, подсчитали стоимость «набора первоклассника». Соответствующая информация опубликована Пензастатом.

Icrc.org Школьный набор

Так, на подготовку к началу учебного года для мальчика в среднем потребуется 18 206, 09 рублей, для девочки — 23 021,85. По сравнению с прошлым годом стоимость «набора первоклассника» возросла на 7,3%.

Больше всего затрат приходится на одежду и обувь. На эти покупки для мальчика необходимо в среднем 13 182,27 рублей, для девочки — 17 998,03 рублей. На покупку ранца и канцелярских принадлежностей предусмотрено 5 023,82 рубля.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2020 году на сборы мальчика-первоклассника требовалось в среднем 16,9 тыс. рублей, на девочку — 21,4 тыс. рублей.

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