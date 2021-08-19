Кишинёв, , 13:06 — REGNUM Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что президент республики Майя Санду требовала от него возбудить уголовные дела против лидеров Блока коммунистов и социалистов (БКСМ). Это заявление генпрокурор сделал 19 августа на специальном брифинге.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

«Не было ни одного аргумента, только упрёк в адрес генеральной прокуратуры: почему дел до сих пор нет», — сказал Стояногло.

Глава генпрокуратуры сообщил, что от него требовали возбудить дела против экс-президентов Молдавии, лидеров БКСМ Игоря Додона и Владимира Воронина, а также против других видных деятелей блока.

Напомним, Партия коммунистов и Партия социалистов объединились в ходе досрочных выборов в парламент Молдавии, прошедших в июле. Победила в ходе голосования пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Депутаты парламентского большинства инициировали рассмотрение законопроекта, который упрощает процедуру досрочного снятия с должности генерального прокурора республики.

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