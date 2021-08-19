Джакарта, , 13:05 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что в стране за сутки выявили 22 053 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 19 августа в Индонезии выявили 3 930 300 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 29 012 переболевших коронавирусом. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 3 472 915 человек.

За сутки эпидемия унесла жизни 1492 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 122 633 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии заявил, что правительство нацелено достичь коллективного иммунитета по коронавирусу к концу 2021 года.

Подробнее в материале: Коллективный иммунитет к COVID-19 в Индонезии будет достигнут к концу года