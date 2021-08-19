Москва, 19 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Осенью на российском рынке появятся восемь новых моделей автомобилей. Об этом 19 августа сообщает издание Autonews.ru.

Автомобиль

В сентябре на авторынке России появится рестайлинговый Kia Cerato, чьё производство налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Hyundai осенью представит новый минивэн Staria, который выполнен в стиле космических кораблей.

В премиальном сегменте стоит отметить появление модели Porsche Cayenne GT. Кроме того, АвтоВАЗ в ближайшее время должен представить модернизированный Lada Niva Legend в версии Bronto.

Осенью стоит ожидать запущенного недавно в производство на «Автоторе» нового кроссовера Genesis GV70, а также новых моделей CheryExeed — VX и LX. Еще одна новая китайская модель — это кроссовер FAW Bestune T77.

Напомним, в первой половине августа 2021 года в России подорожали автомобили 16 компаний.

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