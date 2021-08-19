Таллин, , 12:55 — REGNUM Второй срок действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд станет приговором для страны, все глубже раскалываемой по национальному признаку. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, трудно переоценить «вклад», который Кальюлайд внесла с раскол общества:

«Её пассажи про «эстонский код» и «граждан с другими корнями и языком», её ненависть к русскому образованию не позволяют ей возглавлять нашу многонациональную страну».

Он убежден, что Кальюлайд демонстрирует худшие качества лидера страны, который так необходим Эстонии:

«Как говорится, не дай нам Бог. Бухгалтер с ментальностью вождя племени не должен быть главой современного европейского государства».

Чаплыгин считает, что утверждения Кальюлайд о том, что она останется президентом, если «попросит народ», выглядят смехотворно в ситуации, когда президента выбирает ограниченный круг далеких от народа политиков (в Эстонии нет прямых президентских выборов, президента «назначают» кулуарно в результате личной договоренности лидеры парламентских партий, а затем утверждает парламент — прим. ИА REGNUM).

Выборы президента Эстонии на новый пятилетний срок начнутся 31 августа нынешнего года.