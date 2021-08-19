Чебоксары, 19 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии заразились коронавирусом ещё 79 человек, при этом выздоровели ещё 76 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов в одной из больниц республики

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По информации на 19 августа, в Чувашии за последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 79 человек, всего выявлено 30 750 случаев заражения.

При этом выздоровели в республике 27 973 человека, в том числе за последние сутки вылечились 76 пациентов.

Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё восемь человека. Всего в пандемию скончались 1888 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах в республиканском госпитале для ветеранов войн перепрофилировали отделение для лечения пациентов с коронавирусом.