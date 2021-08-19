Жертвами коронавируса стали 1888 жителей Чувашии
Чебоксары, 19 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии заразились коронавирусом ещё 79 человек, при этом выздоровели ещё 76 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 19 августа, в Чувашии за последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 79 человек, всего выявлено 30 750 случаев заражения.
При этом выздоровели в республике 27 973 человека, в том числе за последние сутки вылечились 76 пациентов.
Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё восемь человека. Всего в пандемию скончались 1888 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах в республиканском госпитале для ветеранов войн перепрофилировали отделение для лечения пациентов с коронавирусом.