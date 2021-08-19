В Костромской области наладили производство дорожных знаков
Посёлок Островское, Костромская область, 19 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Филиал государственного учреждения «Костромаавтодор» в Островском районе Костромской области запустил производство дорожных знаков. Об этом сообщает администрация региона.
На производстве налажен полный цикл — от создания шаблонов до наклейки светоотражающих полос на знаки. По словам директора «Костромаавтодора» АлександраШведова, таким образом учреждение сможет экономить до 3−4 млн рублей бюджетных денег в год:
На новом производстве трудятся четверо сотрудников, их силами планируется закрыть потребности всех филиалов учреждения.
Справка: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костромской области в 2021 году отремонтируют 220 км дорог регионального и межмуниципального значения. Работы в рамках ремонтного сезона ещё не завершены.