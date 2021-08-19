Посёлок Островское, Костромская область, 19 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Филиал государственного учреждения «Костромаавтодор» в Островском районе Костромской области запустил производство дорожных знаков. Об этом сообщает администрация региона.

Антон Голицын Дорожные знаки

На производстве налажен полный цикл — от создания шаблонов до наклейки светоотражающих полос на знаки. По словам директора «Костромаавтодора» АлександраШведова, таким образом учреждение сможет экономить до 3−4 млн рублей бюджетных денег в год:

«В 2019 года на дорогах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было установлено 1,5 тысячи знаков, в 2020 году цифра выросла до 2 тысяч. Собственное производство позволит нам отказаться от закупки знаков у сторонних организаций и экономить порядка 3−4 миллионов рублей в год. Вероятнее всего эти средства будут перераспределяться в рамках закупок на другие дорогостоящие материалы — битум, мазут, которые за год подорожали на 40%», — сказал в беседе с ИА REGNUM Шведов.

На новом производстве трудятся четверо сотрудников, их силами планируется закрыть потребности всех филиалов учреждения.