Посёлок Островское, Костромская область, 19 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Филиал государственного учреждения «Костромаавтодор» в Островском районе Костромской области запустил производство дорожных знаков. Об этом сообщает администрация региона.

Антон Голицын
Дорожные знаки

На производстве налажен полный цикл от создания шаблонов до наклейки светоотражающих полос на знаки. По словам директора «Костромаавтодора» АлександраШведова, таким образом учреждение сможет экономить до 3−4 млн рублей бюджетных денег в год:

«В 2019 года на дорогах, отремонтированных понацпроекту «Безопасные качественные дороги» было установлено 1,5 тысячи знаков, в 2020 году цифра выросла до 2 тысяч. Собственное производство позволит нам отказаться от закупки знаков у сторонних организаций и экономить порядка 3−4 миллионов рублей в год. Вероятнее всего эти средства будут перераспределяться в рамках закупок на другие дорогостоящие материалы — битум, мазут, которые за год подорожали на 40%», — сказал в беседе с ИА REGNUM Шведов.

На новом производстве трудятся четверо сотрудников, их силами планируется закрыть потребности всех филиалов учреждения.

Справка: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костромской области в 2021 году отремонтируют 220 км дорог регионального и межмуниципального значения. Работы в рамках ремонтного сезона ещё не завершены.