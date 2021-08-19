Ереван, 19 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Родственники пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 19 августа вышли на акцию протеста к зданию Службы национальной безопасности Армении в Ереване. Об этом сообщает агентство Armenia News.

Минобороны Армении Нагорный Карабах

По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы им сообщили всю информацию о пленных, а также проверили видеоматериалы о погибших, чьи тела не были найдены.

«Перед выборами появился некий список возможных пленных, — сказал журналистам один из участников акции. — И что сейчас делают с этими возможными пленными? Не предоставляют никакой информации».

Он также заявил, что в октябре 2020 года была информация, что Баку предлагала произвести обмен телами погибших, но Ереван якобы отказался от этого. Участники акции требуют, чтобы глава службы безопасности Армен Абазян ответил на их вопросы.

Напомним, согласно последним официальным данным Еревана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе с армянской стороны без вести пропавшими числится 321 человек.