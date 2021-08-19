Уфа, 19 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Полузащитник Остон Урунов вернулся из московского «Спартака» в футбольный клуб «Уфа». Об этом 19 августа сообщает пресс-служба уфимской команды.

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Отмечается, что клубы договорились об аренде 20-летнего узбекского полузащитника с правом последующего выкупа.

Напомним, летом 2020 года Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы». Спустя полсезона он вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.