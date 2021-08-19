Москва, 19 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Жители России прогнозируют к началу сентября 2021 года рост курса доллара на 5 рублей, евро — более чем на 3 рубля. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Курс валюты

По мнению опрошенных, курса доллара к 1 сентября вырастет до 78,56 руб., евро — до 89,68 руб. За динамикой курса доллара США следят только 24% граждан РФ.

Чаще интересуются курсами валют мужчины, чем женщины. За курсом доллара следят 30% мужчин, за курсом евро —25%, среди женщин — 18% и 12% соответственно.

Опрос проведен 5−14 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль резко подешевел на торгах под влиянием двух главных негативных факторов.

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