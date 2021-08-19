Ставрополь, 19 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 348 жителей, общее число носителей опасной инфекции увеличилось до 70 975 человек, сообщили 19 августа в федеральном оперативном штабе. На сегодняшний день это самый высокий показатель за всю пандемию.

(сс) Talmoryair Врач в защитном костюме в Израиле в период пандемии

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За те же сутки были сняты с учета в связи с выздоровлением 202 пациента. В настоящее время число «активных» больных на Ставрополье составляет 9287 человек. За весь период пандемии коронавируса выздоровели от COVID-19 59 596 человек.

Не удалось спасти врачам 2092 человека. За прошедший день смертельная статистика выросла еще на 15 случаев летального исхода.