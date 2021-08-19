Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Пользователи Сети осудили модель Хлои Кардашьян за сотрудничество с китайским брендом одежды Shein. Об этом 19 августа пишет издание The Sun.

Toglenn Хлои Кардашьян

Как отмечает издание, модель стала одной из судей конкурса Shein X 100K challenge, в котором 30 дизайнеров борются за возможность поучаствовать в Неделе мод бренда. Однако пользователи Сети раскритиковали Кардашьян за сотрудничество.

По словам фанатов модели, компания Shein «крадёт» эскизы у дизайнеров, а также использует детский труд для создания одежды. По их мнению, бренд является «одним из самых неэтичных».

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2021 года модельер Бейли Прадо обвинила компанию Shein в плагиате. По словам дизайнера, интернет-магазин скопировал 45 предметов одежды, созданных ею.