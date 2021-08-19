Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Петербург доставили новые партии российских вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «КовиВак», пользующихся, в силу разных причин, повышенным спросом в последнее время. Однако объем поставки первой из указанных вакцин более чем в 21 раз превышает объем поставки второй.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Как сообщили 19 августа в Смольном, на фармбазу Петербурга завезли 132 904 дозы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 6240 комплектов из двух доз вакцины «КовиВак» производства Центра им М.П. Чумакова.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали 1 427 464 человека, из них 1 288 055 человек полностью закончили цикл вакцинации. Напомним, взрослое население Петербурга составляет порядка 4,3 млн человек.

«Необходимо наращивать темпы прививочной кампании, особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня для этого есть все возможности: Петербург полностью обеспечен вакцинами, работают 165 прививочных пунктов», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» используется, в том числе, для вакцинации находящихся в Петербурге иностранных граждан, а также для ревакцинации.