19 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Сегодня США самое время начать с маленьких, но значимых шагов. Отказ от таких решений, каждое из которых пользуется поддержкой обеих партий, поставит Соединенные Штаты перед угрозой еще большей катастрофы, чем та, которую мир наблюдает сейчас.

Максим Исаев, , 16:52 — REGNUM Кадры того, что на этой неделе происходило в Кабуле, сильно ударали по репутации США за рубежом. Так, рупор Коммунистической партии Китая, издание The Global Times, уже использовал хаос в Афганистане как предостережение властям Тайваня о том, что рассчитывать на то, что Вашингтон придет ему на помощь тогда, когда Китай все же решит напасть на остров, нельзя, пишут бывший советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен и бывший директор национальной разведки США Джон Рэтклифф 18 августа в статье для The Foreign Policy.

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Еще будет время, чтобы проанализировать причины столь быстрого и негативного для администрации Байдена развития процессов в этом зарождающемся кризисе.

«Мы полностью поддерживаем наших дипломатов и военнослужащих, которые выполняют возложенные на них обязанности по эвакуации американских граждан, союзных дипломатов и афганских друзей Соединенных Штатов в ближайшие дни и недели», — подчеркнули они.

«Вместо того чтобы втягиваться в политическую игру и искать виновного в ужасающих сценах, свидетелями которых стали люди по всему миру, мы считаем, что для Соединенных Штатов гораздо важнее немедленно предпринять шаги для укрепления своих союзов и дипломатического статуса, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. К счастью, есть меры, которые можно предпринять без промедления для восстановления лидерства США», — добавили они.

Во-первых, демократические друзья США на Тайване заказали военное оборудование на сотни миллионов долларов. Эти закупки были оплачены наличными и не осуществлялись в рамках программы оказания помощи острову. Администрация должна работать с оборонными подрядчиками США и обратиться к резервам министерства обороны США, чтобы ускорить поставки этого оборудования.

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Перед Тайванем стоит реальная угроза со стороны Китая, который хочет уничтожить демократию на острове, — точно так же, как недавно это произошло в Гонконге. Скорейшая поставка Тайваню оружия была бы важной демонстрацией солидарности со стороны его верного друга и предоставила бы тайваньцам передовые платформы для сдерживания китайского морского десанта.

Во-вторых, одним из основных мотивов прекращения боевых действий в Афганистане была необходимость сосредоточить внимание на соперничестве великих держав в Индо-Тихоокеанском регионе. Чтобы продемонстрировать серьезность слов Вашингтона, в Тихоокеанский регион должна быть переброшена некоторая значительная часть войск, которые ранее были развернуты в Афганистане. Размещение дополнительных войск, даже на ротационной основе, в Военном гарнизоне Казарм Робертсона в Австралии, на Гуаме, на Гавайях или на Аляске продемонстрирует, что Вашингтон был намерен серьезно осуществить поворот к Тихому океану.

В-третьих, необходимо добиться результатов в переговорах о возобновлении договоров о свободной ассоциации с Палау, Маршалловыми островами и Федеративными Штатами Микронезии, которые тянутся годами. Самая большая проблема заключается в том, что Почтовая служба США хочет больше денег для доставки почты в эти островные государства. Нужно заплатить службе столько, сколько она просит, и продлить договор сегодня. Эти острова являются близкими друзьями США и нуждаются в помощи. Благодаря же этим соглашениям у американских военных будет беспрепятственный доступ к обширной части Тихого океана.

В-четвертых, Соединенные Штаты не имеют посольств в тихоокеанских островных государствах Кирибати, Науру, Тонга и Тувалу. Напротив, американские дипломаты работают из посольства США в Суве, Фиджи, которое находится в сотнях миль отсюда. У каждой из этих малых стран есть исторические связи и родство с Соединенными Штатами. Хотя Вашингтон не присутствует на этих геополитически важных островах, там активно продвигает свои интересы Пекин.

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За минимальную плату Соединенным Штатам следует разместить на каждом острове несколько дипломатов, включая атташе ВМС или береговой охраны, для продвижения интересов США. По мере того как эти дипломаты установят нужные связи, благодаря углублению отношений появятся новые возможности для сбора разведданных о действиях противника в этих странах. С помощью этих потенциальных новых потоков разведывательной информации США смогут лучше понимать регион и укрепить существующие прочные партнерские отношения с самими островными государствами, с государствами — партнерами в рамках программы FiveEyes по обмену разведданными и другими союзниками Вашингтона.

В-пятых, США недавно провели обследование старой военно-морской базы в Паго-Паго в Американском Самоа, чтобы определить возможность постоянного размещения на острове катера береговой охраны. На этой территории США в Тихом океане нет военного присутствия, а ее воды, а также воды соседних стран были разорены незаконным, тайным и нерегулируемым китайским рыболовством. Постоянное присутствие береговой охраны на этой территории США укрепило бы безопасность своих соотечественников-американцев. Поддержка правоохранительных органов в соседних независимых странах Тонга и Самоа посредством соглашений о перевозке судов береговой охраной покажет реальную приверженность США этому региону.

В-шестых, Индо-Тихоокеанский регион граничит с Антарктидой. Китай неуклонно расширяет свои присутствие и деятельность в регионе, часто не выполняя свои обязательства по международным договорам. Каждый год единственный тяжелый ледокол Соединенных Штатов проходит тысячи морских миль от порта приписки в Сиэтле до станции Мак-Мердо в Антарктиде, чтобы возглавить операцию «Глубокая заморозка», которая включает в себя разрушение льда толщиной до 6,5 м. Если в будущем это судно будет базироваться в Сиднее или Хобарте, Австралия, резко сократится время, необходимое ледоколу, чтобы добраться до Антарктиды, и еще больше поспособствует взаимодействию США и Австралии в Антарктиде. Канберра, вероятно, разделит расходы по доставке судна в Южное полушарие.

Ледокол jmp71

Каждый из этих шагов можно было предпринять в очень короткие сроки. Они повлекут за собой перераспределение относительно небольших сумм в министерстве обороны, министерстве внутренней безопасности и бюджетах Госдепартамента. Они будут пользоваться широкой двухпартийной поддержкой. Кроме того, подобные шаги станут тихим, но безошибочным сигналом друзьям и противникам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, что США являются по-прежнему верным партнером, несмотря на печальные обстоятельства ухода США из Афганистана.

Безусловно, в ближайшие годы потребуется гораздо больше, чем изложенные здесь рекомендации, для сдерживания активизирующихся врагов США. Но сегодня самое время начать с маленьких, но значимых шагов. Отказ от таких решений, каждое из которых пользуется поддержкой обеих партий, поставит Соединенные Штаты перед угрозой еще большей катастрофы, чем та, которую мир наблюдает сейчас.