Краснодар, 19 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» отказался продавать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в турецкий «Коньяспор». Об этом 19 августа сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

По информации издания, «Коньяспор» сделал предложение «Краснодару» по аренде Сулейманова с правом выкупа, но российский клуб отказался включать право выкупа в сделку.

Отмечается, что из-за этого клубы приостановили переговоры.

Срок контракта Сулейманова с «Краснодаром» истекает в мае 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.