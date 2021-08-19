Москва, , 12:44 — REGNUM События, произошедшие в августе 1991 года, нуждаются в переосмыслении, чтобы понять, в каком положении Россия находится сегодня. Об этом 19 августа заявил бывший глава Госсовета Геннадий Бурбулис на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас необходимо «научиться передать друг другу опыт духовной, культурной памяти. Нет секретов, что это не только борьба идей, но и война идей».

«Существует культура без памяти, процветает сегодня синдром забвения. Мы не стараемся опыт августа 1991 года пережить, чтобы понять, в каких условиях мы сегодня находимся», — сказал Бурбулис.

Иначе, по его мнению, может произойти «метастаза памяти».