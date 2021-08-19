В подмосковных Бронницах построят новый автовокзал
Бронницы, Московская область, 19 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Новый автовокзал будет построен в подмосковном городе Бронницы. Об этом 19 августа сообщается на сайте регионального правительства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобный объект транспортной инфраструктуры имеет для города большое значение — в населенном пункте нет железнодорожных путей, а действующая автостанция уже не отвечает современным требованиям. Ввести новый вокзал в эксплуатацию планируется в 2023 году.
«Я дал команду — начать все проектные работы и через год приступить к активной фазе строительства. Для более 20 тысяч жителей города это будут заметные и важные перемены. Удобство, комфорт общественного транспорта сегодня очень востребованы», — сказал Воробьев.