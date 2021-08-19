Бронницы, Московская область, 19 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Новый автовокзал будет построен в подмосковном городе Бронницы. Об этом 19 августа сообщается на сайте регионального правительства.

Сергей Потеряев Автовокзал

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобный объект транспортной инфраструктуры имеет для города большое значение — в населенном пункте нет железнодорожных путей, а действующая автостанция уже не отвечает современным требованиям. Ввести новый вокзал в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Я дал команду — начать все проектные работы и через год приступить к активной фазе строительства. Для более 20 тысяч жителей города это будут заметные и важные перемены. Удобство, комфорт общественного транспорта сегодня очень востребованы», — сказал Воробьев.