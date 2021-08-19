Киев, 19 августа 2021, 12:58 — REGNUM В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетит Калифорнию. Об этом заявил 19 августа во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По данным информационного агентства УНИАН, в рамках визита Зеленский может выступить в Стэнфордском университете, встретиться с основателем аэрокосмической компании SpaceX Илоном Маском, а также с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переносе даты встречи Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры двух стран встретятся 31 августа.
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