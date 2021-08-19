Киев, 19 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетит Калифорнию. Об этом заявил 19 августа во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединённых Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены, как вы знаете, IT-компании, крупнейшая высокотехнологичная космическая индустрия, и это именно то, в чём у Украины есть сильные козыри», — сказал он.

По данным информационного агентства УНИАН, в рамках визита Зеленский может выступить в Стэнфордском университете, встретиться с основателем аэрокосмической компании SpaceX Илоном Маском, а также с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переносе даты встречи Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры двух стран встретятся 31 августа.