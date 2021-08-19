19 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Афганистан не был готов к западной модели политического устройства, это стало главной причиной падения режима президента Гани и бегства американцев из страны. В последние годы страну раздирали внутренние противоречия, а коррупция, убийства и похищения людей стали обычным делом. Так считает председатель афганской диаспоры в Ярославле Накибулла Абдул Гаффар.

Антон Голицын, , 16:53 — REGNUM Представители афганских диаспор в России наблюдают за событиями в своей стране и общаются с родственниками, оказавшимися под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Корреспондент ИА REGNUM поговорил с председателем афганской диаспоры в Ярославле Накибуллой Абдул Гаффаром.

Афганистан DVIDSHUB

ИА REGNUM: Откуда вы получаете информацию о происходящем на родине?

Накибулла Абдул Гаффар: Новости получаем напрямую, в режиме онлайн из YouTube'а, там всё показывают. И с родственниками тоже общаемся и в Мазари-Шарифе, и в Джелалабаде. Поскольку в Афганистане сорок с лишним лет война идёт, сейчас только небольшое затишье наступило. И сегодня я смотрел передачу, которая по TOLO (коммерческий телеканал в Афганистане — ИА REGNUM), сообщали, что жизнь налаживается, но всё равно страх народа сохраняется перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Можно от них всего ожидать.

Пока наши родственники не сталкивались напрямую с новой властью. Один из моих родственников работает врачом в Мазар-Шарифе, говорит, что продолжает работать так же, как и раньше. Был страх, и сейчас он есть у народа — то, что было 20 лет назад — он сохранился. А так в целом даже примеры привели, что вчера по всему Афганистану от войны никто не умер и ни одного раненого не было. Афганский народ жаждал какого-то спокойствия. И физическое спокойствие есть, но как-то душевного… всё равно какой-то страх сохраняется. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень много обещали, что якобы они не будут мстить никому, кто хочет — пусть живёт, а те, кто хотят уезжать, — уезжают. Сейчас пока то, что происходит, вполне устраивает афганский народ, потому что просто уже от войны они устали.

Сейчас через СМИ распространяется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются людям помочь. Какие-то «модернизированные» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не то что 20 лет назад.

Афганские дети DVIDSHUB

ИА REGNUM: Какое отношение у народа было к американцам?

Накибулла Абдул Гаффар: К американцам, конечно, всегда было отношение отрицательное. В том плане, что они не строили никаких заводов, фабрик. Люди жили и жили, платили и платили. Основная масса народа в Афганистане всегда, когда кто-то приходит с оружием в страну, недовольна этим. Процентов 80−90 недовольны были действиями американцев в Афганистане.

ИА REGNUM: Как относятся люди к президенту Гани и его бегству?

Накибулла Абдул Гаффар: Гани, в общем-то, пытался что-то сделать для Афганистана, но вот эти межпартийные противоречия, то, что те люди, которые вокруг него были, и те партии, которые вокруг него были, каждый тянул в свою сторону. Он реально хотел помочь, но видно, что не получалось. Сейчас, после того как он убежал, он говорит, что от кровопролития он убежал. Но некоторые люди говорят, что он поступил очень плохо с афганским народом, бросил его. Некоторые говорят, что он вынужден был и что если бы он остался, то было бы сопротивление. Но в общем-то его винят, что могут бы дождаться создания временного правительства, а потом уже уезжать. Какой-то вакуум власти возник, в котором никто не мог ничего прогнозировать. Но всё-таки как-то этот вопрос ликвидировался — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли. Они причину обосновали тем, что после побега президента начались убийства, воровство, и они вынуждены были зайти в Кабул, чтобы сохранить государственное и частное имущество. Есть и сторонники президента, есть те, кто его проклинают.

Афганские женщины DVIDSHUB

ИА REGNUM: Как народ относится к новой власти?

Накибулла Абдул Гаффар: Сейчас пока в режиме ожидания. Они обещают очень многое. С женщинами-врачами, например, что они могут ходить на работу, но только в закрытой одежде, так, как требуют порядки Шариата.

ИА REGNUM: Видите ли вы в последних событиях опасность для России?

Накибулла Абдул Гаффар: То, что они сейчас говорят и делают, пока опасности нет для России. Но то, что за этим скрывается, это вопрос. Они настолько вежливы или это настолько усталость от войны? Пока они объявили, что со своими соседями они будут в очень тесных и хороших отношений и ожидают от них помощи. Они обещают, что выращивание мака, производство наркотиков будет прекращено.

ИА REGNUM: Почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так легко пришли к власти?

Накибулла Абдул Гаффар: Был очень большой беспредел. Взятки, коррупция, похищения людей — это результат работы полевых командиров, которые в своё время против Советского Союза воевали. И в результате возникла неразбериха, все что-то хотят, требуют какие-то кресла. Не по знанию, а просто этой партии три кресла и драка, война за них. Но в общем-то просто последствия этой неразберихи — приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан не был готов к западным институтам демократии. Не соответствует культура. Успех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они в основном во всех этих городах и провинциях, особенно в Герате, с проповедниками местными связывались и объясняли ситуацию. То, что происходит сейчас в Афганистане, особенно то, что в Кабуле происходило, не соответствовало образу жизни — вот эта демократия американская так называемая — не соответствовала афганскому народу.

Американские войска покидают Афганистан The U.S. Army

ИА REGNUM: Когда вы в последний раз были в Афганистане и собираетесь ли ехать сейчас?

Накибулла Абдул Гаффар: Я живу в СССР и России с 1983 года. Ездил регулярно, но в 2014 году перестал, поскольку там стало немного опасно. Меня родственники предупредили, что, не дай Бог, лучше не приезжай сейчас — ни условий, ни ситуации для этого нет сейчас. Вот с 2014 года до сих пор не ездил туда. Конечно, хочется поехать и есть надежда, что в стране наступит мир. Самое главное для всего афганского народа, чтобы не было войны.