Нюрбург, Германия, 19 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии с испытаний обновленного Mercedes-Benz GLE 2022 модельного года на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Motor.es Mercedes-Benz GLE 2022 года

Стоит отметить, что дебют модели GLE состоялся три года назад на автомобильной выставке в Париже. Теперь немецкая компания готовит рестайлинг внедорожника.

На представленных фотографиях можно отметить, что обновленный Mercedes GLE получил минимальные изменения экстерьера.

Ранее рестайлинговая модель была сфотографирована недалеко от штаб-квартиры Mercedes-Benz в начале лета.

Радиаторная решетка Mercedes-Benz GLE 2022 года в отличие от предшественника выделяется вертикальными черными полосками. Кроме того, у внедорожника появились иные бамперы и обновленные задние фонари.

По предварительной информации, обновленный Mercedes-Benz GLE будет представлен не раньше весны 2022 года.

Ранее компания Mercedes-Benz представила новый электромобиль EQS, который является альтернативой S-Class с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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