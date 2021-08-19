Джакарта, 19 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Министерство промышленности Индонезии провело в стране конференцию с целью поощрения конкурентоспособности промышленности путем перехода к индустрии 4.0, сообщает Antara.

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Конференция проходит в онлайн формате с 18 по 20 августа 2021 года.

Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что министерство должно информировать общественность о развитии индустрии 4.0 в стране.

По словам министра, развитие индустрии 4.0 сможет стимулировать рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1−2% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился в провинцию Восточная Ява с однодневным визитом.