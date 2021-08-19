Сеул, 19 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Каждый десятый случай заражения коронавирусом в Южной Корее за последние две недели приходился на иностранца, проживающего в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Согласно опубликованным данным, с 1 по 14 августа коронавирус был выявлен у 1379 иностранцев, что составляет 11,1% от общего числа случаев заражения, выявленных за данный период.

Эксперты отмечают, что в начале мая на иностранцев приходилось 7,7% от общего числа заражений, однако в конце июня показатель вырос до 8,8%.

Известно, что наибольшее число случаев заражения приходится на Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2152 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 230 808.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 2,1 тыс. носителей коронавируса