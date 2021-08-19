Вашингтон, 19 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Россия может в настоящее время готовиться к испытаниям своей межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 19 августа сообщает американский телеканал CNN.

Цитата из видео Министерства обороны России Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

Как утверждает источник, о подготовке российской стороной таких испытаний якобы свидетельствуют спутниковые снимки, которые были сделаны американской аэрокосмической компанией Capella Space в районе полигона Панково, расположенного на Новой Земле.

По утверждению экспертов центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, которые приводит телеканал, на этих снимках якобы имеются «явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты».

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа в штабе Командования глобального удара ВВС США сообщили об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.