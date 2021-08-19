Ставрополь, 19 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 619 902 человека. Из них 182 905 человек являются лицами в возрасте 60 лет и старше. Доля привитых из числа людей старшего поколения составляет около 30%. Такие данные привел 19 августа региональный минздрав.

Mil.ru Вакцинация

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Число полностью привитых обоими компонентами вакцины составляет на Ставрополье 531 354 человека. Ежедневно в крае на прививочные пункты за первой частью вакцины приходят около 5 тыс. человек, за вторым компонентом — более 7 тыс. человек.

При этом недостатка в препаратах не наблюдается. Имеется запас из более 103 тыс. доз по первому компоненту и свыше 146 тыс. доз — по второму.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае план по вакцинации выполнен уже почти на 45% с учетом того, что ранее власти региона заявляли о необходимости привить около 1,3 млн жителей.