Калуга, 19 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 122 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 августа. Днём ранее, 18 августа, в регионе был зарегистрирован 121 случай.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 591 человека, 40 тыс. 178 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 541 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.