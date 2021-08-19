Саранск, 19 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В России складывается неблагоприятная ситуация с ожирением и диабетом среди детей. Об этом в ходе I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Геннадий Онищенко

«Данные, которыми мы располагаем от Миздрава, говорят, что у нас, увы, складывается очень неблагоприятная ситуация с заболеваемостью ожирением, диабетом и патологическими пищевыми привычками у детей, которые связаны и с тем, как питание реализуется», — сказал Онищенко.

Он призвал внедрить в школьное питание самые современные технологии: «Но самое главное — это невозможность дела без участия родительского сообщества. Это не только контроль в школьной столовой: оно должно участвовать на всех этапах организации питания, принять участие в воспитании культуры питания».