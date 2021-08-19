19 августа 2021 | Время чтения 6 мин

«Британское правительство делает всё, но не сразу, их надо сначала носом ткнуть». Британцы обсудили правительственный план по спасению афганских беженцев.

Джейн Спай, , 16:53 — REGNUM В Великобритании раскрыли план по переселению беженцев из Афганистана. Всего Соединенное Королевство готово принять 20 тысяч афганцев, однако только 5 тысяч смогут приехать в течение первого года. В приоритете те граждане, «которым угрожает текущий кризис», особенно женщины, девочки и представители религиозных меньшинств. Похожая схема применялась к беженцам из Сирии с 2014 по 2021 год.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Великобритания также увеличит вдвое расходы на гуманитарную помощь Афганистану до £280 млн, таким образом расходы на гуманитарное спонсирование составят полмиллиарда фунтов.

План по беженцам 18 августа обсудили на чрезвычайном заседании парламента по ситуации в Афганистане.

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«Министр внутренних дел анонсировала этим утром, что Великобритания примет 20 тысяч Беженцев из Афганистана, при этом только 5 тысяч смогут приехать в этом году. А что делать остальным 15 тысячам, ходить и ждать, пока их казнят?» — спросил член парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

Афганские беженцы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил, что число беженцев, которых Британия примет, будет увеличиваться на протяжении пяти лет, но «основной объем усилий этой страны» будет направлен на помощь людям в регионе для избежания ухудшения гуманитарной ситуации. Джонсон также отметил, что это решение поддерживается президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Часть пользователей в принципе не поддерживает решение принять афганских беженцев, аргументируя свою позицию нехваткой рабочих мест для британцев и денег.

«Так это на 20 тысяч меньше работ и на 5 тысяч меньше домов», — прокомментировал @DALG69.

«Он больше беспокоится о том, что делается с людьми в Афганистане, чем о людях, живущих в Англии, которые страдают из-за его сокращений», — отметил @gowithbazza.

«Мы не можем даже каждого голодного британского ребенка накормить во время школьных каникул, пока какой-нибудь футболист не решит проблему, как мы собираемся помочь каждому бедному Ахмеду?» — поинтересовался @FPLGareth_.

Ряд британцев поддерживают желание правительства помочь беженцам, но не понимают, куда их поселят, потому что в стране проблемы с предоставлением жилья нуждающимся.

«Замечательно слышать, что правительство переместит многих афганцев за несколько последующих лет. Но где они будут жить? Мне сложно это принять, когда в этой стране не могут предоставить жилье бездомным, которые живут на улице, и ветеранам, которые воевали в Афганистане», — написал @PhilipC78167410.

«И куда именно их поселят? Наши ветераны бездомные. Давайте расставим приоритеты», — предложил @steventhilton63.

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В связи с отсутствием жилища у многих британцев, пользователи обеспокоены тем, как население отреагирует на расселение афганцев, которые только приехали в страну.

«Как их встретят в обществе, куда их поселят, когда так много местных людей бездомные», — поинтересовался @nibo1960.

Лондон. Великобритания

Некоторые пользователи посчитали, что путем принятия беженцев Британия пытается сэкономить на образовательных программах для афганцев.

«Так, поддержка людей в Афганистане означает снижение помощи на 78%, включая образовательные проекты для 6 тысяч афганских девочек», — отметила @JuneSim63.

В комментариях отметили, что в парламенте говорят о беженцах, как о животных.

«В основном план для беженцев — это план для копытных животных», — считает @seanyp1234.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер не считает, что схема, описанная министерством внутренних дел, поможет афганцам.

«У нас есть обязательства перед людьми Афганистана. Должна быть схема переселения для людей, которая позволит заново построить свою жизнь здесь безопасным и законным путём. Это должен быть такой план переселения, который будет соответствовать степени огромности вызова. Но то, что утром анонсировало правительство, не делает этого. Предложение остальным (15 000 беженцам — прим. Д.С.) в долгосрочной перспективе. Но у тех, кому нужна помощь сейчас, долгосрочной перспективы нет», — заявил Стармер.

Комментаторы согласились с политиком, сказав, что времени у многих афганцев нет.

«Долгосрочная перспектива, Борис Джонсон? Многие из этих людей будут убиты в течение нескольких дней! Нет времени для долгосрочной перспективы в гуманитарном кризисе. Время действовать сейчас», — прокомментировала @charlotteukcity.

Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон Conservatives.com

Некоторые пользователи вспомнили, что о тех же самых цифрах говорили весной 2021 года, то есть ничего нового в экстренной ситуации правительство не смогло придумать.

«В плановом заседании по решению проблемы с мигрантами в марте они заявили о 20 тысячах из Афганистана, начиная с 5 тысяч в этом году. Так что это не экстренное переселение. Они знали, что страна падет, уже тогда?» — поинтересовался @cjwingyorks.

Ряд комментаторов не поняли, куда Стармер собирается расселять всех беженцев сразу.

«Как он планирует справиться сейчас со всеми 20 тысячами людей?» — поинтересовался @Pabc7p.

«Мы бьёмся с расселением своих, мигрантам приходится жить в отелях, у нас дефицит жилья, тем не менее оппозиция выбирает лёгкий путь. Берите больше, не думая, куда их посадить», — написал @Bonkersbritain1.

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что Великобритании в принципе стоит поменять свое отношение к беженцам и мигрантам, для этого, по его мнению, правительство должно поддерживать местные власти и относиться ко всем приезжающим одинаково.

Большинство пользователей согласились с его позицией, назвав её самой адекватной за шесть часов выступлений.

«Он был прав об Афганистане в 2001 году, он и сейчас прав», — прокомментировал @rjaycamm.

«Абсолютно, как иначе мы можем поднимать голову как страна?» — написал @ahdidyo.

«Мы частично привели к адской ситуации в Афганистане, было бы хорошо, если бы мы взяли на себя каплю ответственности», — предложил @TomHedwyn.

«Хоть какой-то здравый смысл!» — считает @SRobbo7.

«Если вы против этого, у вас нет чувства сопереживания», — отметил @Dog__Pope.

Некоторые комментаторы все же считают, что сравнивать мигрантов и беженцев неправильно, одни бегут, потому что их преследуют, другие — потому что им хочется денег.

«Беженцы и экономические мигранты представляют собой разные перспективы. Убежище предоставляется в первой безопасной стране, в которую прибывает беженец. Великобритания всегда принимает какую-то часть, даже несмотря на то, что она является конечным пунктом длинной цепочки стран», — объяснил @henryclward.

Беженцы

В комментариях напомнили Корбину, что Великобритания не такая большая страна, чтобы принимать всех мигрантов.

«Вы забыли, что мы — маленький остров. Я только за помощь, но у нас и так много нуждающихся людей, которым мы не можем помочь», — прокомментировал @VEvennett.

Некоторые пользователи беспокоятся, что вместе с беженцами в страну приедут террористы.

«У нас нет места и возможности принять всех беженцев, и как быть уверенными, что среди них нет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал @PitchforkJohn.

Напомним, министр иностранных дел Доминик Рааб на заседании заявил, что все афганские студенты, номинированные на получение стипендии Chevening Scholarship, приедут на обучение, с ними не только связались, но и приготовили к ближайшим вылетам в Великобританию.

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