Ульяновск, 19 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области третьи сутки подряд умирает одинаковое количество пациентов с коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 19 августа, за последние сутки в Ульяновской области от осложнений, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией, умерли 15 пациентов. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 2 181 человека.

Напомним, что в регионе третьи сутки подряд регистрируют по 15 летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году мобильный центр здоровья осуществил 49 выездов в сельскую местность. В результате скрининговое обследование прошли более 2 тыс. человек.