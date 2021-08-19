Тюмень, 19 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 267 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 августа коронавирусом заразились 51 848 человек, выздоровели 46 566 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 19 августа в регионе скончались 1227 пациентов с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).