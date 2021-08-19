Москва, 19 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Технополис «Москва» за первую половину 2021 года смогли на 30% увеличить переработку вторичного пластика, получаемого из старой электроники. Об этом 19 августа сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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По мнению городских властей эта тенденция говорит о том, что компании и жители города более ответственно подходят к вопросу экологичной утилизации старой техники. Всего за шесть месяцев 2021 года в технополисе было переработано 1,6 тыс. тонн вторичного пластика.

«В целом задействованные технологии позволяют вернуть в экономику до 95% всех компонентов отходов электронного и электрического оборудования в качестве вторичного сырья», — сказал Прохоров.