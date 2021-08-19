Саратов, 19 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Саратовской области привито против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 19 августа 601 010 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки прививку получили 4029 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 515 424 человека, в том числе за сутки — 6674 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, на 54% выполнен план по вакцинации от коронавируса взрослого населения в Воронежской области.

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