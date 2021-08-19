Москва, , 12:25 — REGNUM Из событий августа 1991 года нужно сделать правильные выводы, заявил 19 августа помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Мединского, события 1991 года из разряда тех, что поворачивают ход событий, и признался, что сам находился среди защитников Белого дома.

«Всё пропускал через себя», — пояснил он, отметив, что специально не использует слово «путч», поскольку сейчас большой вопрос, кого можно в те дни называть путчистами.

По его мнению, произошедшее связано с тем, что управлявшая страной КПСС в реальности не была той силой, которая способна была противостоять протестным настроениям.

«Нам нельзя жить прошлым. Его невозможно вернуть, но нужно извлекать правильные выводы», — сказал Мединский.