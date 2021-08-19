Баку, 19 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа провёл встречу с делегацией от Национального собрания (парламента) Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Алиев отметил, что корейские компании давно работают в Азербайджане. Он призвал их развивать торговые и экономические отношения.

«Мы пригласили корейские компании в проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях, — сказал глава Азербайджана журналистам. — Объём выполняемых работ очень велик».

Стоит отметить, что «освобождёнными территориями» Баку называет земли, перешедшие по контроль Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, которые завершились в ноябре 2020 года. В январе 2021 года главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было подписано соглашение о развитии Нагорного Карабаха. Для его реализации создана трёхсторонняя рабочая группа.