Алиев пригласил корейские компании работать на «освобожденных территориях»
Баку, 19 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа провёл встречу с делегацией от Национального собрания (парламента) Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Report.
Алиев отметил, что корейские компании давно работают в Азербайджане. Он призвал их развивать торговые и экономические отношения.
«Мы пригласили корейские компании в проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях, — сказал глава Азербайджана журналистам. — Объём выполняемых работ очень велик».
Стоит отметить, что «освобождёнными территориями» Баку называет земли, перешедшие по контроль Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, которые завершились в ноябре 2020 года. В январе 2021 года главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было подписано соглашение о развитии Нагорного Карабаха. Для его реализации создана трёхсторонняя рабочая группа.