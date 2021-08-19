На Красноярск надвигается непогода
Красноярск, 19 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили об ухудшении погоды.
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Непогода
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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 20−21 августа в центральных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди.
Кроме того, по данным синоптиков, прогнозируются ливни, грозы, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется в Хакасии.
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