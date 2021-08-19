Москва, 19 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Россия находится в самом начале пути организации здорового питания в школах. Об этом в ходе I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Геннадий Онищенко

«Инициированная работа по участию федерального правительства и политической власти в организации, казалось бы, рутинного вопроса школьного питания уже инсталлирована в законодательстве. По поручению президента РФ были приняты законы. Впервые в них обозначена роль федерального бюджета для начальной школы. Впервые в поправках было обозначено именно участие родительского сообщества. Мы отработали целый год в рамках исполнения закона, но мы только в самом начале пути», — сказал Онищенко.

Он напомнил о мультипликативном эффекте, в котором должны участвовать российское правительство и бизнес: «В бюджете 2022 года предусмотрен проект, в котором 62 млрд рублей выделяется на питание в школах. А это значит, что семь млн школьников будут получать полноценное здоровое питание».