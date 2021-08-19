Вашингтон, 19 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation представит пикап Wolf в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе 24 августа. Об этом сообщается на сайте компании.

Alpha Motor Corporation Alpha Wolf

Alpha представила тизерные изображения новинки. На данных изображениях видно, что пикап Wolf выполнен в стиле ретро. Модель получила небольшую кабину, массивные шины. При создании данной модели автопроизводители, вероятно, вдохновлялись дизайном моделей 1980-х и 1990-х годов.

По предварительной информации, стоимость новинки составит 40 000 долларов (2 966 820 рублей).

Wolf может разогнаться до 96 км/ч примерно за 6,2 с. При этом на одном заряде аккумулятора пикап может проехать до 442 км.

Производство Wolf может начаться в 2023 году.

Ранее компания Alpha Motor Corporation представила в декабре 2020 года компактный двухдверный электромобиль Ace. Затем появился кросс-хэтч Jax.

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