Грозный, 19 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Чечне возбуждено уголовно дело об афере с подделкой документов, из-за чего потерял более 8 млн рублей житель Москвы. Он обратился за помощью в возвращении денежных средств к главе республики Рамзану Кадырову, после чего вопрос был передан для проверки в прокуратуру региона, сообщили 19 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Pixabay.com Деньги

Суть дела состоит в том, что группа лиц подделала исполнительный лист и судебные приказы судов, расположенных в Чечне, после чего с гражданина в 2019 году были взысканы фиктивным взыскателям более 8,2 млн рублей. Сам потерпевший должником фактически не является, как установила проверка прокуратуры.

В настоящее время по факту хищения его денежных средств возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под контроль прокуратуры.