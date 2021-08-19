Курган, 19 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 19 августа подтверждён 131 новый случай заражения коронавирусом. Из них 39 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 19 августа выявлено 28 368 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 19 августа вылечились 25 064 человека, скончались 560 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).