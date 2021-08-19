19 августа 2021 | Время чтения 7 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Евгения Мураева о том, что попытка Киева силовым путем вернуть территории республик Донбасса под свой контроль «будет предполагать полномасштабный конфликт» с Россией.

Оксана Переможенко, , 13:54 — REGNUM Попытка Киева силовым путем вернуть территории республик Донбасса под свой контроль «будет предполагать полномасштабный конфликт» с Россией. Об этом 18 августа в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Рады, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Демонстрация военной мощи, которая на самом деле ничего не решает в урегулировании конфликта на Востоке (в Донбассе. — О. П.), если мы предполагаем полномасштабный конфликт с Российской Федерацией, о чем предупредил президент России Владимир Путин. И что, в общем-то, понимает весь мир», — сказал он.

Политик добавил, что парад, который пройдет в Киеве 24 августа в День независимости является всего лишь внутренней картинкой и тратой бюджетных денег.

«Это всё для внутренней картинки, это трата бюджетных денег. Воспитывать у нас военные настроения и надеяться, что у нас все двинутся силой «освобождать» Донбасс, наверное, глупо… За годы правления Порошенко-Зеленского ни один образец военной техники с конвейера не сошел. Ни танки с КБ (конструкторского бюро. — О. П.) Морозова, с завода Малышева, ни одно средство противовоздушной обороны не было закуплено, ни одного самолета не поступило на вооружение украинской армии. Поэтому ее потенциал и возможности, наверное, известны… Считаю… [решение конфликта в Донбассе военным путем] бесперспективно. Вернуть войной «своих» граждан невозможно. Вернуть войной территорию можно попытаться, но учитывая, что у «неподконтрольных территорий» (республик Донбасса. — О. П.) есть гарант в виде Российской Федерации, и настроен он решительно, о чем недвузначно сказал, это будет предполагать полномасштабный конфликт с ядерным блоком, высокоточным вооружением, с армией, чей бюджет превосходит бюджет нашего государства», — подытожил Мураев.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

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Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». В целом многие не стали спорить с Мураевым относительно мощи армии России и армии Украины, отметив, что сравнение, мягко говоря, не в пользу Украины. Кроме того, были и те, кто отметил, что при учете рейтинга нынешней украинской власти, особых усилий для того, чтоб украинские военные сдались, прилагать не придется. Кроме того, некоторые указали, что никакие ядерное оружие в отношении Украины применяться не будет…

«Не дурак, за спиной Донбасса, граждан РФ, теперь российская армия, утритесь, скачущие, это вам не 2014-й, пугаться в шаровары будете до Тернополя со Львовом!» — отреагировал Aleks R.

«Готовы освободить Донбасс, правда, жертв будет много…». От кого освобождать? От украинцев? Волосы дыбом от таких высказываний…» — пишет Наталья С.

«Смешно говорить о Дне независимости Украине. Украина будет уничтожена, если попытается вступить в конфликт с Россией. Это для сумасшедших говорят, что Украина «воюет» 8 лет с Россией», — добавил Sma Art.

«Весь мир уже видел «мощь» украинской армии, ещё не забыты котлы», — отметил «Все Обо Всем».

«ВСУ, как армия Афганистана, как только зайдут вежливые люди, они побросают оружие и сдадутся! Вот и вся мощь ВСУ!» — написала Вера Р.

«Никакие ядерные силы не будут применяться в случае вооруженного конфликта с Россией. Если 2/3 украинцев не поддерживают власть Зеленского, то его режим рухнет за несколько дней без особых усилий со стороны России», — отреагировал Александр Д.

«Ни одного самолета, ни одного танка»… В РФ между тем только за первое полугодие на вооружение поступило 190 танков… И как с РФ воевать? Сметут за день просто, постреляв со своей территории», — пишет Si Di.

Ракетные комплексы Точка-У Владислав Фальшивомонетчик

«А чего армию РФ обсуждать? Самая боеспособная армия наряду с китайской. Самое передовое высокоточное вооружение. Ядерный арсенал обновлен на 95%, самые большие танковые силы на планете. Больше всего ядерных ракет стоит на боевом дежурстве именно у РФ. Третий по численности воздушный флот. Третий по численности морской флот. Плюс это не призывники, а контрактники, которые всю жизнь учатся воевать. Тут обсуждать даже нечего», — отметил комментатор под псевдонимом «И Что».

«Патронный завод хоть постройте, вояки с Россией», — отреагировал Игорь В.

«Простите, что «мощно»? Выставка древней техники мощно? Парад проигравших, празднование уничтожения страны, ее экономики, промышленности, разбегающегося населения?» — задался вопросами Виктор С.

«Такие кадры с украинского парада могут только рассмешить Путина», — добавил Сергей Б.

«Вернуть себе территории. А жителей куда или что с ними? Вот в этом и есть сущность современной Украины. И сущность эта жуткая», — отметила Татьяна К.

«Это же в России военный парад 9 мая, в День Победы, — это бряцанье оружием. Об этом, захлёбываясь, кричали вна залежнiй (на независимой, речь об Украине. — О. П.). А у них — це хода пацифiстiв (это шествие пацифистов. — О. П.), по всей видимости. Еще и «пацифисты» с других стран в День незалежностi (независимости. — О. П.). Больное государство», — отреагировала Людмила Д.

«В случае конфликта никто не будет перемалывать технику ВСУ, удары будут нанесены по местам принятия решений, складам ГСМ и боепитания — авто и железнодорожным путепроводам…» — добавил Алексей М.

«Вот бред-то… Какая война?!. Да русские никогда не будут воевать с русскими!.. А Украина — это русские!..» — пишет Виктор Н.

На линии фронта. ДНР © ИА Красная Весна

«Самое главное, что у вас с математикой очень плохо. Семь лет, и уже идёт восьмой год, когда поколение детей, которые родились не на Украине (в Луганске и в Донецке) пойдёт во второй класс. А те, кто не при Украине пошёл в первый класс, в этом году уже пойдёт в восьмой. Ещё три года и они выпустятся. И это поголовное поколение детей и молодёжи. Кроме этого, население республик не участвовало дважды подряд в выборах президента Украины и выборах в Верховную раду. Как могут политики, за которых они не голосовали решать их судьбу? Не пора ли оставить эти несчастные 7% территории в покое, отказавшись от них, и решать свои внутренние проблемы? А там история справедливо рассудит, кто оказался прав. И отказаться надо, чтобы дать этим территориям нормально жить и дать им возможность решить их гуманитарные проблемы. Но, упорствуя, Украина только раздвигает берега дальше друг от друга, оставляя решение только на военных. Хотите войны? Если будете выбирать в президенты клоунов, то получите её, кровавую с многочисленными жертвами и непредсказуемым исходом. А нацики? Нацики как всегда останутся в стороне, они себе выкопают новые схроны на Западной Украине», — написал Сергей К.

«Хочу напомнить умникам, жаждущим рискнуть устроить войнушку против РФ. США, подчеркну, США официально признали на государственном уровне, что РФ на данный момент является лидером (мира) в сфере гиперзвукового оружия. Таким оружием не обладает больше ни одна страна мира. Точка. Надеюсь, никому не надо объяснять, что на гиперскорости этому оружию даже не нужна боевая часть. Достаточно обычной железной болванки. И за счёт кинетической силы удара об землю, ударная волна стирает все вокруг на десятки километров. А если такую ракету ещё и взрывчаткой оснастить, то кинетический эффект возрастает в разы. РФ воевать и тем более с соседом ядерным оружием нет абсолютно никакого смысла. Второй Чернобыль не нужен, это очевидно. А вот если что, железные болванки на гиперскорости — другое дело. Одно нажатие кнопки, и в течении пары минут получите болванку кинетического масштаба. Украинцы, завязывайте вы медведя дразнить. Для вас это всё обернется очень печально», — подытожил Сержик Ж.

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