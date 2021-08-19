Кызыл, 19 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. На территории Тувы синоптики прогнозируют подтопление пониженных участков из-за дождей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

17.mchs.gov.ru Дожди в Туве

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По данным Тувинского гидрометцентра, 20 и 21 августа местами по региону ожидаются ливни. В связи с этим возможен подъём уровня воды в реках, подтопление пониженных участков местности, подворий и дорог.

Спасатели призвали жителей заранее подготовить документы, лекарства, комплект теплой одежды, перенести ценные предметы и вещи как можно выше.

Напомним, первая волна паводка пришла в республику в первой половине лета на территории республики из-за проливных дождей. Как сообщало ИА REGNUM, были подтоплены сотни участков, повреждены участки дорог и мосты.

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